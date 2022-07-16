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У Міноборони підтвердили скасування заборони на виїзд з області військовозобов’язаних без рішення військкомату

У Міноборони підтвердили скасування заборони на виїзд з області військовозобов’язаних без рішення військкомату

Київ • УНН

 • 143709 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. У Міністерстві оборони підтвердили скасування заборони на виїзд з областей військовозобов’язаних без рішення військкомату. Про це йдеться у відповіді Міноборони на звернення депутата від “Слуги народу” Олександра Федієнка, передає УНН.

Деталі

У своєму Telegram нардеп опублікував відповідь від Міноборони, в якому зазначається, що з метою зменшення соціальної напруги та недопущення маніпулювання суспільною думкою за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 06.07.2022 № 85 порядок скасовано, для його доопрацювання з урахуванням змін до законодавчих актів, що регулюють питання переміщення громадян України в умовах правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо

У Генеральному штабі Збройних сил України 5 липня повідомили, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу військкомату.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вказав, що військове командування найближчими днями не перешкоджатиме пересуванню по регіонах військовозобов’язаних, оскільки таких вказівок не було.

Згодом у Генштабі уточнили, що на пересування в межах області — дозволу не треба, як і на пересування в межах міста Києва та Київської області. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.

Після цього у традиційному вечірньому зверненні Зеленський зауважив, що у суспільстві з'явилося багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. І що він бачить різні оцінки такого рішення, що є нерозуміння й навіть обурення в суспільстві.

Зеленський вказав, що доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, Головнокомандувачу ЗСУ доповісти йому всі деталі під час чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 6 липня – одним з пунктів порядку денного. І пообіцяв народу розібратися з цим.

"Прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень", - сказав Зеленський у зверненні.

До слова, відповідні норми законодавства України діють давно, на чому наголосили і в Генштабі. Додавши, що у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

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