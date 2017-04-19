В Минобороны подтвердили, что Ту-95МС в районе Аляски сопровождали ВВС США

По данным российского ведомства, 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.

“Самолеты пролетели около 5000 километров на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут”, — говорится в сообщении.

“Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств”, — заявили в оборонном ведомстве.

Как сообщал УНН, у США перехватили два российских бомбардировщика в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.