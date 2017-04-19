У Міноборони підтвердили, що Ту-95МС в районі Аляски супроводжували ВПС США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У міністерстві оборони Росії підтвердили, що два бомбардувальники Ту-95МС під час повітряного патрулювання в районі Аляски супроводжували винищувачі F-22 ВПС США, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
За даними російського відомства, 17 квітня два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС авіабази Українка (Амурська область) успішно виконали завдання за планом повітряного патрулювання. Маршрут польоту проходив через нейтральні води над акваторією Тихого океану, уздовж Алеутських островів.
“Літаки пролетіли близько 5000 кілометрів на швидкостях до 850 км / год і висотах до 10 тисяч метрів. Тривалість польоту склала більше 7 годин. Над міжнародними водами в районі Аляски літаки Ту-95МС супроводжувалися винищувачами F-22 ВПС США протягом 27 хвилин”, — йдеться в повідомленні.
“Всі польоти літаків Військово-повітряних сил виконувалися і виконуються в строгій відповідності з Міжнародними правилами використання повітряного простору над нейтральними водами, не порушуючи кордонів інших держав”, — заявили в оборонному відомстві.
Як повідомляв УНН, у США перехопили два російські бомбардувальники в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.