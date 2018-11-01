В Минобороны озвучили цифру осужденных военных за уголовные правонарушения

"В Вооруженных силах в этом году учтено информацию о 50 лиц, совершивших уголовные преступления, из них 18 - за получение взяток, 16 - за злоупотребление властью, в 26 случаях есть приговоры суда, из них приговорены к лишению свободы трех человек, на 11 наложен штраф, лишены воинских званий 10 военнослужащих", - сказал Коношук.



По его словам, подавляющее большинство уличенных коррупционеров являются работниками военных комиссариатов. Как отметил Коношук, также к административной ответственности привлечено в этом году 65 военных.



Ранее в Минобороны заявили, что из нескольких тысяч военнослужащих, занимающих руководящие должности, 17% не прошли текст на "детекторе лжи" и рассказали, где военные берут больше взяток.



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