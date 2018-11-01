У Міноборони розповіли, скільки військовопосадовців не пройшли "детектор брехні"

"Поліграф пройшли міністр оборони, його заступники, керівники департаментів. Загалом кілька тисяч військовослужбовців пройшли через поліграф. За результатами ми отримали до 17% випадків негативних рекомендацій", - сказав Коношук.



За його словами, серед директорів підприємств МО цей відсоток більший.



Як повідомляв УНН, директор ДБР подасть запит на результати поліграфу його заступників.



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Як повідомляв УНН, третього листопада 2017 року набрав чинності нормативно-правовий акт згідно якого, Національна гвардія України отримала правові підстави для використання поліграфів у рамках своєї професійної діяльності.