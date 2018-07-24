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В Інституті судових експертиз розповіли, чому Савченко відмовилася пройти поліграф

В Інституті судових експертиз розповіли, чому Савченко відмовилася пройти поліграф

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко відмовилася від проведення експертизи на поліграфі через невідповідність питань змісту постанови про призначення судово-психологічної експертизи, передає УНН з посиланням на повідомлення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

За інформацією інституту, Надія Савченко прибула до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, але одразу перед оголошенням початку проведення експертизи категорично відмовилась від проходження дослідження мотивуючи це тим, що виникли непорозуміння зі слідчим у контексті постанови запитань.

"Проведення експертизи 24 серпня 2018 року – виключно бажання Надії Савченко, вона була запроваджена за її особистим клопотанням. Вона власноруч написала перелік питань, які її цікавили. Але сьогодні вже після прибуття в Інститут на дослідження, з’ясувалося що питання не відповідали змісту постанови про призначення судово-психологічної експертизи. Надія Савченко відмовилась від проходження дослідження, до того моменту поки нею не буде з’ясовано і погоджено повний перелік питань, які вона хоче винести на дослідження", – пояснив голова комісії експертів, завідувач відділу психологічних досліджень КНДІСЕ Юрій Ірхін.

За словами голови комісії експертів, постановка запитань, їх тлумачення та зміст не належить до компетенції судових експертів. Він зазначив, що замовником експертизи є орган досудового розслідування, тобто слідчий і відповідно всі процесуальні питання Надією Савченко та стороною її захисту, тобто адвокатом, мають бути погоджені зі слідчими.

"Сьогодні Надія Савченко власноруч написала заяву про відмову про проходження експертизи. Експертами було прийнято рішення повідомити орган досудового слідства про неможливість надання висновку в офіційному порядку, оскільки саме дослідження не відбулося", - зазначили у відомстві.

Крім того, у КНДІСЕ додали, що участь адвоката в проведенні судово-експертних досліджень є компетенцією виключно замовника експертизи, тобто слідчий приймає рішення щодо доцільності участі адвоката.

Як повідомляв УНН, народний депутат Надія Савченко відмовилась проходити поліграф.

Раніше Надія Савченко, якій продовжили арешт на два місяці 13 липня, знову заявила про своє безстрокове голодування.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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