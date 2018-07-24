В Институте судебных экспертиз рассказали, почему Савченко отказалась пройти полиграф

По информации института, Надежда Савченко прибыла в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, но сразу перед объявлением начала проведения экспертизы категорически отказалась от прохождения исследования мотивируя это тем, что возникли недоразумения со следователем в контексте постановления вопросов.



"Проведение экспертизы 24 августа 2018 года - исключительно желание Надежды Савченко, она была введена по ее личному ходатайству. Она собственноручно написала перечень вопросов, которые ее интересовали. Но сегодня уже по прибытии в Институт на исследование, выяснилось что вопрос не соответствовали содержанию постановления о назначении судебно-психологической экспертизы. Надежда Савченко отказалась от прохождения исследования, до того момента пока ею будет установлено и согласовано полный перечень вопросов, которые она хочет вынести на исследование", - пояснил председатели комиссий й экспертов, заведующий отделом психологических исследований КНИИСЭ Юрий Ирхин.



По словам председателя комиссии экспертов, постановка вопросов, их толкование и содержание не относится к компетенции судебных экспертов. Он отметил, что заказчиком экспертизы орган досудебного расследования, то есть следователь и соответственно все процессуальные вопросы Надеждой Савченко и стороной ее защиты, то есть адвокатом, должны быть согласованы со следователями.



"Сегодня Надежда Савченко собственноручно написала заявление об отказе о прохождении экспертизы. Экспертами было принято решение уведомить орган досудебного следствия о невозможности дачи заключения в официальном порядке, поскольку само исследование не произошло", - отметили в ведомстве.



Кроме того, в КНИИСЭ добавили, что участие адвоката в проведении судебно-экспертных исследований является компетенцией исключительно заказчика экспертизы, то есть следователь принимает решение о целесообразности участия адвоката.



Как сообщал УНН, народный депутат Надежда Савченко отказалась проходить полиграф.



Ранее Надежда Савченко, которой продлили арест на два месяца 13 июля, вновь заявила о своей бессрочной голодовке.

Напомним, в конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.