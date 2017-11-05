Нацгвардія отримала дозвіл на використання поліграфів

"На виконання вимог Концепції розвитку Нацгвардії України до 2020 року, зокрема впровадження сучасного інструментарію в систему професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу, призначення на керівні посади, проведення службових розслідувань та перевірок, з 3 листопада 2017 року офіційно вступив у дію нормативно-правовий акт (щодо отримання використовування поліграфів), який пройшов зовнішнє погодження та державну реєстрацію", - зазначили у прес-службі.

Окрім того, додається, що у поточному році Нацгвардія отримала 6 сучасних поліграфів, було проведено професійну підготовку спеціалістів для належного експлотування технічного засобу.

Також зазначається, що робота з поліграфом буде розпочата найближчим часом. Метою використовування засобу є "отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для з’ясування ступеня її правдивості та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватися в службово-бойовій діяльності".

Як повідомляв УНН, Президенту України Петру Порошенку запропонували ввести використовування поліграфу, як засобу доказування під час розслідування справ за фактом корупції.