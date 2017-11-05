Нацгвардия получила разрешение на использование полиграфов

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50178 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117116 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103439 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106208 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105172 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94259 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104203 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102168 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143217 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Нацгвардия получила разрешение на использование полиграфов

Нацгвардия получила разрешение на использование полиграфов

Киев  •  УНН

 • 11345 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Третьего ноября 2017 года вступил в силу нормативно-правовой акт, согласно которому, Национальная гвардия Украины получила правовые основания для использования полиграфов в рамках своей профессиональной деятельности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии Украины.

"Во исполнение требований Концепции развития Нацгвардии Украины до 2020 года, в частности, внедрение современного инструментария в систему профессионально-психологического отбора кандидатов на военную службу, назначения на руководящие должности, проведения служебных расследований и проверок, с 3 ноября 2017 года официально вступил в действие нормативно-правовой акт (о получении использование полиграфов), который прошел внешнее согласование и государственную регистрацию", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, добавляется, что в текущем году Нацгвардия получила 6 современных полиграфов, была проведена профессиональная подготовка специалистов для надлежащего експлотування технического средства.

Также отмечается, что работа с полиграфом будет начата в ближайшее время. Целью использования средства является "получение вероятной и ориентировочной информации, которую другим путем получить невозможно, для выяснения степени ее достоверности и полноты, получения дополнительных сведений, которые могут использоваться в служебно-боевой деятельности".

Как сообщал УНН, Президенту Украины Петру Порошенко предложили ввести использование полиграфа, как средства доказывания при расследовании дел по факту коррупции.

Украинские Национальные Новости

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