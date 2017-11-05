Нацгвардия получила разрешение на использование полиграфов

"Во исполнение требований Концепции развития Нацгвардии Украины до 2020 года, в частности, внедрение современного инструментария в систему профессионально-психологического отбора кандидатов на военную службу, назначения на руководящие должности, проведения служебных расследований и проверок, с 3 ноября 2017 года официально вступил в действие нормативно-правовой акт (о получении использование полиграфов), который прошел внешнее согласование и государственную регистрацию", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, добавляется, что в текущем году Нацгвардия получила 6 современных полиграфов, была проведена профессиональная подготовка специалистов для надлежащего експлотування технического средства.

Также отмечается, что работа с полиграфом будет начата в ближайшее время. Целью использования средства является "получение вероятной и ориентировочной информации, которую другим путем получить невозможно, для выяснения степени ее достоверности и полноты, получения дополнительных сведений, которые могут использоваться в служебно-боевой деятельности".

Как сообщал УНН, Президенту Украины Петру Порошенко предложили ввести использование полиграфа, как средства доказывания при расследовании дел по факту коррупции.