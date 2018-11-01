В Минобороны рассказали, сколько вийськовопосадовцив не прошли "детектор лжи"

"Полиграф прошли министр обороны, его заместители, руководители департаментов. В общем несколько тысяч военнослужащих прошли через полиграф. По результатам мы получили в 17% случаев отрицательных рекомендаций", - сказал Коношук.



По его словам, среди директоров предприятий МО этот процент больше.



Как сообщал УНН, директор ГБР подаст запрос на результаты полиграфа его заместителей.



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Как сообщал УНН, третьего ноября 2017 года вступил в силу нормативно-правовой акт, согласно которому, Национальная гвардия Украины получила правовые основания для использования полиграфов в рамках своей профессиональной деятельности.