В Минобороны рассказали, сколько вийськовопосадовцив не прошли "детектор лжи"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Из нескольких тысяч военнослужащих, занимающих руководящие должности, 17% не прошли текст на "детекторе лжи". Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника отдела по вопросам предотвращения коррупции МОУ Станислав Коношук, передал корреспондент УНН.
"Полиграф прошли министр обороны, его заместители, руководители департаментов. В общем несколько тысяч военнослужащих прошли через полиграф. По результатам мы получили в 17% случаев отрицательных рекомендаций", - сказал Коношук.
По его словам, среди директоров предприятий МО этот процент больше.
Как сообщал УНН, директор ГБР подаст запрос на результаты полиграфа его заместителей.
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Как сообщал УНН, третьего ноября 2017 года вступил в силу нормативно-правовой акт, согласно которому, Национальная гвардия Украины получила правовые основания для использования полиграфов в рамках своей профессиональной деятельности.