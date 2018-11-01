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У Міноборони озвучили цифру засуджених військових за кримінальні правопорушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кількість військовослужбовців, засуджених за кримінально карані дії цього року складає три чоловіка. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника відділу з питань запобігання корупції МОУ Станіслав Коношук, передав кореспондент УНН.

"В Збройних силах цього року обліковано інформацію щодо 50 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, з них 18 – за одержання хабарів, 16 – за зловживання владою, у 26 випадках є вироки суду, з них засуджено до позбавлення волі трьох чоловік, на 11 накладено штраф, позбавлено військових звань 10 військовослужбовців", - сказав Коношук.

За його словами, переважна більшість викритих корупціонерів є працівниками військових комісаріатів. Як зазначив Коношук, також до адміністративної відповідальності притягнуто в цьому році 65 військових.

Раніше у Міноборони заявили, що із кількох тисяч військовослужбовців, що займають керівні посади, 17% не пройшли текст на "детекторі брехні" та розповіли, де військові беруть найбільше хабарів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб обмежив допуск військових прокурорів на об'єкти ЗСУ

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