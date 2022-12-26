В Минобороны хотят обеспечить формой беременных военнослужащих. А еще планируют заменить женские ботинки и бронежилеты

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министерство обороны Украины намерено начать работу по обеспечению формой беременных военнослужащих. Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников, передает УНН.

Детали

По его словам, в январе министерство планирует начать работу по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами.

То же касается и бронежилетов с учетом антропологических свойств. Экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан отечественными производителями: со средствами для перераспределения погрузки и т.д. После завершения цикла испытаний согласно определенным процедурам он уйдет в войска.

Также министерство намерено начать работу по обеспечению формой беременных военнослужащих.

Добавим

Резников уточнил, что в настоящее время в ВСУ служат 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч - гражданские работницы, работающие для нужд армии. Непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тысяч женщин.

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