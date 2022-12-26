У Міноборони хочуть забезпечити формою вагітних військовослужбовиць. А ще планують замінити жіночі черевики та бронежилети

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За словами, у січні міністерство планує розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями.

Те саме стосується і бронежилетів з урахуванням антропологічних властивостей. Експериментальний зразок такого бронежилету вже розроблений вітчизняними виробниками: з засобами для перерозподілу навантаження тощо. Після завершення циклу випробувань згідно визначених процедур він піде у війська.

Також міністерство має намір розпочати роботу щодо забезпечення формою вагітних військовослужбовиць.

Додамо

Резніков уточнив, що наразі у ЗСУ служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.

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