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У Міноборони хочуть забезпечити формою вагітних військовослужбовиць. А ще планують замінити жіночі черевики та бронежилети

У Міноборони хочуть забезпечити формою вагітних військовослужбовиць. А ще планують замінити жіночі черевики та бронежилети

Київ • УНН

 • 447215 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністерство оборони України має намір розпочати роботу щодо забезпечення формою вагітних військовослужбовиць. Про це повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков, передає УНН.

Деталі

За словами, у січні міністерство планує розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями.

Те саме стосується і бронежилетів з урахуванням антропологічних властивостей. Експериментальний зразок такого бронежилету вже розроблений вітчизняними виробниками: з засобами для перерозподілу навантаження тощо. Після завершення циклу випробувань згідно визначених процедур він піде у війська.

Також міністерство має намір розпочати роботу щодо забезпечення формою вагітних військовослужбовиць.

Додамо

Резніков уточнив, що наразі у ЗСУ служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перші партії жіночої військової форми вже надійшли на тестування до декількох бригад - Резніков

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