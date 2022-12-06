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В минобороны беларуси заявили о проведении плановых занятий по боеготовности

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В вооруженных силах беларуси начались плановые занятия по боевой готовности. Об этом сообщили в министерстве обороны республики, передает УНН

Там заявили, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Цитата

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления.
Основные цели – поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки", – сообщила официальный представитель министерства обороны республики беларусь Инна Горбачева.

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Дополнение

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что признаков создания мощной ударной группировки на территории беларуси нет.

В разведке объясняли, что информацию о якобы подготовке наступления из беларуси распространяют специально, чтобы напугать украинцев.

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