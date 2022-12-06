У міноборони білорусі заявили про проведення планових занять з боєготовності

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"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань із усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління. Основні цілі – підтримка бойової та мобілізаційної готовності на необхідному рівні, підвищення злагодженості органів військового управління, вдосконалення практичних навичок командирів та навчання особового складу діям у різних умовах обстановки", – повідомила офіційна представниця міністерства оборони республіки білорусь Інна Горбачова.

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Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький повідомляв, що ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі немає.



У розвідці пояснювали, що інформацію про нібито підготовку наступу з білорусі поширюють спеціально, щоб налякати українців.