У міноборони білорусі заявили про проведення планових занять з боєготовності
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У збройних силах білорусі розпочалися планові заняття з бойової готовності. Про це повідомили у міністерстві оборони республіки, передає УНН.
Там заявили, що заходи проводять відповідно до плану підготовки за призначенням після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.
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"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань із усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління. Основні цілі – підтримка бойової та мобілізаційної готовності на необхідному рівні, підвищення злагодженості органів військового управління, вдосконалення практичних навичок командирів та навчання особового складу діям у різних умовах обстановки", – повідомила офіційна представниця міністерства оборони республіки білорусь Інна Горбачова.
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Доповнення
Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький повідомляв, що ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі немає.
У розвідці пояснювали, що інформацію про нібито підготовку наступу з білорусі поширюють спеціально, щоб налякати українців.