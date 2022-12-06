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У міноборони білорусі заявили про проведення планових занять з боєготовності

У міноборони білорусі заявили про проведення планових занять з боєготовності

Київ • УНН

 • 692733 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У збройних силах білорусі розпочалися планові заняття з бойової готовності. Про це повідомили у міністерстві оборони республіки, передає УНН

Там заявили, що заходи проводять відповідно до плану підготовки за призначенням після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

Цитата

"Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань із усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління. Основні цілі – підтримка бойової та мобілізаційної готовності на необхідному рівні, підвищення злагодженості органів військового управління, вдосконалення практичних навичок командирів та навчання особового складу діям у різних умовах обстановки", – повідомила офіційна представниця міністерства оборони республіки білорусь Інна Горбачова.

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Доповнення

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький повідомляв, що ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі немає.

У розвідці пояснювали, що інформацію про нібито підготовку наступу з білорусі поширюють спеціально, щоб налякати українців.

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