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"Сначала мы должны услышать, что недавно сказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он выразил надежду на то, что по крайней мере на время войны, мы должны воздержаться от показа классических произведений в Европе. Это довольно честная позиция... Это пожелание в первую очередь, направлено не на Литву. В Европе есть страны, где мы видим, что в репертуары возвращаются определенные произведения", - отметил Кайрис.

Детали

Министр отметил, что призыв его украинского коллеги Ткаченко должен стать напоминанием для стран мира, что "не нужно возвращаться к тому, что является бизнесом и обычным делом", и добавил, что во время войны роль государств должна быть "активной". По словам министра, роль русской культуры хорошо объяснила писательница Кристина Сабаляускайте.

"Она говорила о "карантине великих классиков", Чайковском и др. Однако мы не говорим о том, что надо стирать ноты, рвать, сжигать книги", - сказал Кайрис.

Он считает, что в будущем вопрос русской культуры потеряет актуальность в Литве, ведь потребность в ней в стране постепенно уменьшается из-за изменений в обществе. Кайрис отметил, что молодежь не владеет русским языком и эта культура не находится в центре внимания, и подытожил, что чем больше власть будет заострять внимание на этом вопросе, тем больше "сами того не желая, будет кормить российскую пропаганду".

Также, Кайрис подчеркнул, что "Щелкунчик" может быть связан с пропагандой больше, чем другие думают. В частности, он напомнил, что в прошлом году российский диктатор владимир путин подписал указ о гуманитарной политике в других странах. По словам министра, это решение является "нечестным", поскольку произведения некоторых российских классиков более ценно, чем та функция, которой их наделяет российская пропаганда.

"В этой концепции названы все имена, имеющие большое значение для истории культуры, там ясно названы все имена, как тот же Чайковский и т.д. Что эти творцы – та база, и опора, на которой стоит "русский мир". Я верю в зрелость нашего общества и сектора культуры, на нас не нападут в ментальном плане. Я говорю не об стреляющем оружии, а об оружии в культурном контексте", – подытожил министр.

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