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У Мінкульті Литви запропонували "відпочити" від російської культури

Київ • УНН

 • 389968 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Міністр культури Литви Симонас Кайріс заявив, що під час війни в Україні "треба відпочити" від творів російської культури. На його думку, у майбутньому потреба в культурі країни-агресора зменшиться, оскільки все менше молоді володіє російською мовою, пише УНН з посиланням на Delfi.

У Мінкульті Литви запропонували "відпочити" від російської культури

Цитата

"Спочатку ми маємо почути, що нещодавно сказав міністр культури України Олександр Ткаченко. Він висловив сподівання на те, що принаймні на час війни, ми маємо утриматися від показу класичних творів у Європі. Це досить чесна позиція... Це побажання насамперед спрямоване не на Литву. У Європі є країни, де ми бачимо, що в репертуари повертаються певні твори", - зауважив Кайріс.

Деталі

Міністр зазначив, що заклик його українського колеги Ткаченка має стати нагадуванням для країн світу, що "не треба повертатися до того, що є бізнесом та звичайною справою", і додав, що під час війни роль держав має бути "активною". За словами міністра, роль російською культури добре пояснила письменниця Крістіна Сабаляускайте.

"Вона говорила про "карантин великих класиків", Чайковського та інших. Однак ми не говоримо про те, що треба стирати ноти, рвати, палити книги", - сказав Кайріс.

Він вважає, що у майбутньому питання російської культури втратить актуальність у Литві, адже потреба у ній в країні поступово зменшується через зміни у суспільстві. Кайріс відзначив, що молодь не володіє російською і ця культура не є у центрі уваги, і підсумував, що чим більше влада загострюватиме увагу на цьому питанні, тим більше "самі того не бажаючи, годуватиме російську пропаганду".

Також, Кайріс підкреслив, що "Лускунчик" може бути пов'язаний з пропагандою більше, аніж інші гадають. Зокрема, він нагадав, що минулого року російський диктатор володимир путін підписав указ про гуманітарну політику у інших країнах. За словами міністра, це рішення є "нечесним", оскільки твори деяких російських класиків більш цінне, ніж та функція, якою їх наділяє російська пропаганда.

"У цій концепції названо всі імена, які мають велике значення для історії культури, там ясно названо всі імена, як той же Чайковський і т.д. Що ці творці - та база, та опора, на якій стоїть "російський світ". Я вірю у зрілість нашого суспільства та сектору культури, на нас не нападуть у ментальному плані. Я говорю не про зброю, яка стріляє, а про зброю в культурному контексті", – підсумував міністр.

Нагадаємо

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