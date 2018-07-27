В Мининфраструктуры рассказали, как контролируют украинских авиаперевозчиков

"На самом деле есть четкая процедура, которая контролирует техническое состояние каждого самолета. И за несоблюдение условий проверки инспектором есть уголовная ответственность. Хочу заверить всех пассажиров, они летают безопасными самолетами. Что касается комфорта и условий, мы работаем также над этим. И путем сложных переговоров убеждаем авиакомпании обновлять свой флот, обновлять салоны самолетов, которые уже есть", - сказал Омелян.

Как уточнил министр, в августе будет опубликован рейтинг авиакомпаний по результатам июля, так же будет опубликован рейтинг областей по использованию средств Дорожного фонда на ремонт местных дорог.

Отметим, Министерство инфраструктуры обещало ежемесячно публиковать рейтинг украинских авиаперевозчиков.