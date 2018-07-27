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У Мінінфраструктури розповіли, як контролюють українських авіаперевізників

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У Мінінфраструктури запевнили українців у безпечності польотів авіатранспортом українських компаній, а також повідомили, що працюють над поліпшенням комфорту пасажирів, які користуються цими літаками. Відповідними подробицями поділився з журналістами після брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

"Насправді є чітка процедура, яка контролює технічний стан кожного літака. І за недотримання умов перевірки інспектором є кримінальна відповідальність. Хочу запевнити усіх пасажирів, що вони літають безпечними літаками. Щодо комфорту та умов ми працюємо також над цим. І шляхом складних переговорів переконуємо авіакомпанії оновлювати свій флот, оновлювати салони літаків, які вже є", - сказав Омелян.

Як уточнив міністр, у серпні буде опубліковано рейтинг авіакомпаній за результатами липня, так само буде опубліковано рейтинг областей щодо використання коштів Дорожнього фонду на ремонт місцевих доріг.

Зауважимо, Міністерство інфраструктури обіцяло щомісяця публікувати рейтинг українських авіаперевізників.

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