В Мининфраструктуры не смогли объяснить, зачем переписывают устав "Украэроруха"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Министерство инфраструктуры Украины не может объяснить, по каким причинам поручило временному руководству "Украэроруха" переписывать устав предприятия, передает УНН.
Как известно, на ГП "Украэрорух" создана рабочая группа, которая должна внести изменения в действующий устав предприятия. Соответствующее поручение временное руководство ГП получило непосредственно от Министерства инфраструктуры Украины - заместителя министра Ю.Лавренюка.
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В связи с этим УНН обратился в министерство с просьбой объяснить, по каким причинам временном руководству "Украэроруха" было дано указание переписывать устав. Также УНН поинтересовался, чем обусловлена срочность такого решения и какова его конечная цель.
За полтора месяца после направления запроса, УНН таки получил ответ от ведомства следующего содержания:
"Приказом Мининфраструктуры от 02.02.2018 № 44 создана рабочая группа по вопросам разработки изменений в Устав Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины.
Вместе с этим, приказом Мининфраструктуры от 23.02.2018 № 79 признано утратившим силу приказ Мининфраструктуры от 02.02.2018 № 44.
При этом информируем, что ни одного заседания указанной рабочей группы не состоялось".
Вместе с тем, в министерстве проигнорировали вопрос редакции о необходимости и целей поручение вносить изменения в Устав "Украэроруха" в то время, пока на ГП отсутствует постоянное руководство.
Напомним, что временно исполняющим обязанности директора ГП "Украэрорух" сейчас является А.Доценко. Директор же - Д.Бабейчук уже почти три месяца находится на больничном, куда пошел на волне коррупционного скандала.
Также напомним, коллектив "Украэроруха" требует от министра В.Омеляна уволить руководство предприятия по подозрению в хищении средств ГП.