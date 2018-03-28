У Мінінфраструктури не змогли пояснити, навіщо переписують статут "Украероруху"

ukru
Ексклюзив
14:20 • 123264 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 121399 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 239866 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 175741 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 261343 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 192095 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 224768 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 234563 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 244078 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135295 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
62 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 133402 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 122094 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 100286 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 84949 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 65705 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 65705 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 123268 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 239871 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 261346 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 256286 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 53599 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 51019 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 84949 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 122094 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 133402 перегляди
Актуальне
У Мінінфраструктури не змогли пояснити, навіщо переписують статут "Украероруху"

У Мінінфраструктури не змогли пояснити, навіщо переписують статут "Украероруху"

Київ • УНН

 • 16079 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністерство інфраструктури України не може пояснити, з яких причин доручило тимчасовому керівництву “Украероруху” переписувати статут підприємства, передає УНН.

Як відомо, на ДП “Украерорух” створено робочу групу, яка повинна внести зміни до чинного статуту підприємства. Відповідне доручення тимчасове керівництво ДП отримало безпосередньо від Міністерства інфраструктури України — заступника міністра Ю. Лавренюка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАЗК розпочали перевірку керівників “Украероруху” на предмет корупції

У зв’язку з цим УНН звернувся до міністерства із проханням пояснити, з яких причин тимчасовому керівництву “Украероруху” було надано вказівку переписувати статут. Також УНН поцікавився, чим зумовлена терміновість такого рішення та яка його кінцева мета.

За півтора місяця після направлення запиту, УНН таки отримав відповідь від відомства наступного змісту:

“Наказом Мінінфраструктури від 02.02.2018 № 44 утворена робоча група з питань опрацювання змін до Статуту Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Разом із цим, наказом Мінінфраструктури від 23.02.2018 № 79 визнано таким, що втратив чинність наказ Мінінфраструктури від 02.02.2018 № 44.

При цьому інформуємо, що жодного засідання зазначеної робочої групи не відбулось”.

Разом з тим, у міністерстві проігнорували питання редакції щодо необхідності та цілей доручення вносити зміни до Статуту “Украероруху” в той час, поки на ДП відсутнє постійне керівництво.

Нагадаємо, що тимчасово виконувачем обов’язки директора ДП “Украерорух” наразі є О. Доценко. Директор же — Д. Бабейчук вже майже три місяці перебуває на лікарняному, куди пішов на хвилі корупційного скандалу.

Також нагадаємо, колектив “Украероруху” вимагає від міністра В.Омеляна звільнити керівництво підприємства за підозрою у розкраданні коштів ДП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$270.69
Brent
$72.93
Bitcoin
$86,609.50
S&P 500
$5,703.24
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.46
Ethereum
$2,005.38