У Мінінфраструктури не змогли пояснити, навіщо переписують статут "Украероруху"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністерство інфраструктури України не може пояснити, з яких причин доручило тимчасовому керівництву “Украероруху” переписувати статут підприємства, передає УНН.
Як відомо, на ДП “Украерорух” створено робочу групу, яка повинна внести зміни до чинного статуту підприємства. Відповідне доручення тимчасове керівництво ДП отримало безпосередньо від Міністерства інфраструктури України — заступника міністра Ю. Лавренюка.
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У зв’язку з цим УНН звернувся до міністерства із проханням пояснити, з яких причин тимчасовому керівництву “Украероруху” було надано вказівку переписувати статут. Також УНН поцікавився, чим зумовлена терміновість такого рішення та яка його кінцева мета.
За півтора місяця після направлення запиту, УНН таки отримав відповідь від відомства наступного змісту:
“Наказом Мінінфраструктури від 02.02.2018 № 44 утворена робоча група з питань опрацювання змін до Статуту Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.
Разом із цим, наказом Мінінфраструктури від 23.02.2018 № 79 визнано таким, що втратив чинність наказ Мінінфраструктури від 02.02.2018 № 44.
При цьому інформуємо, що жодного засідання зазначеної робочої групи не відбулось”.
Разом з тим, у міністерстві проігнорували питання редакції щодо необхідності та цілей доручення вносити зміни до Статуту “Украероруху” в той час, поки на ДП відсутнє постійне керівництво.
Нагадаємо, що тимчасово виконувачем обов’язки директора ДП “Украерорух” наразі є О. Доценко. Директор же — Д. Бабейчук вже майже три місяці перебуває на лікарняному, куди пішов на хвилі корупційного скандалу.
Також нагадаємо, колектив “Украероруху” вимагає від міністра В.Омеляна звільнити керівництво підприємства за підозрою у розкраданні коштів ДП.