В Мининформполитики выступили за расширение доступа к интернету на Донбассе

"На подконтрольной украинскому правительству территории в сельской местности прием интернет-услуги, именно мобильного интернета, он очень тяжелый. Он там есть, но мне бы хотелось, чтобы он был расширен для того, чтобы люди могли потреблять контент", - сказал он.

И благодаря этому, по словам Д.Золотухина "не будет никаких оснований говорить о том, что это или украинская, или российская сторона, или какая-то пропаганда".

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"И, собственно, развитие этой инфраструктуры для нас был бы очень благоприятным. Вопрос в том, что, несмотря на наши функции и обязательства информационной политики, конечно, главным органом здесь является НКРСИ. Тем не менее, это даже не зависит от государственной деятельности, у нас еще есть коммерческие игроки, которые должны, собственно, решить между собой какие-то вопросы. Соответственно есть регулятор, коммерческие игроки и это очень многосложная система, которую надо согласовать", - отметил замминистра.

Д.Золотухин рассказал, что на сегодняшний день проводится анализ относительно интернет-доступа на подконтрольную часть Донбасса.

"К сожалению, сейчас ничем похвастаться нельзя, но, я думаю, что это важное направление нашей работы. Потому что интернет - это очень важный канал доставки контента информации. И соответственно приоритетом по этому вопросу являются Донецкая и Луганская области по понятным причинам... По оценкам некоторых экспертов, там есть реальная возможность найти решение", - подчеркнул он.