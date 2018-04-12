У Мінінформполітики виступили за розширення доступу до інтернету на Донбасі

"На підконтрольній українському уряді території у сільській місцевості прийом інтернет-послуги, саме мобільного інтернету, він дуже важкий. Він там є, але мені б хотілося б, щоб він був розширений для того, щоб люди могли споживати контент", - сказав він.

І завдяки цьому, за словами Д.Золотухіна, "не буде ніяких підстав говорити про те, що це або українська, або російська сторона, або якась пропаганда".

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"І, власне, розвиток цієї інфраструктури для нас був би дуже сприятливий. Питання в тому, що, не зважаючи на наші функції і зобов'язання інформаційної політики, звісно, головним органом тут є НКРЗІ. Менше з тим, це навіть не залежить від державної діяльності, бо в нас ще є комерційні гравці, які мають, власне, вирішити між собою якісь питання. Відповідно є регулятор, комерційні гравці і це дуже багатоскладова система, яку треба узгодити", - зазначив заступник міністра.

Д.Золотухін розповів, що на сьогодні проводиться аналіз щодо інтернет-доступу на підконтрольну частину Донбасу.

"На жаль, зараз нічим похизуватися не можна, але, я думаю, що це важливий напрямок нашої роботи. Тому що інтернет - це дуже важливий канал доставки контенту інформації. І відповідно пріоритетом стосовно цього питання є Донецька і Луганська області зі зрозумілих причин... За оцінками деяких експертів, там є реальна спроможність знайти рішення", - підкреслив він.