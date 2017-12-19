В Минфине не смогли назвать претендентов на новые лотерейные лицензии

В ответ на вопрос журналистов, кто, по мнению ведомства, может стать вторым владельцем лицензии, кроме "УНЛ" (Украинская национальная лотерея), Марченко не дал четкого ответа.

"Мы предполагаем возможность в следующем году дохода от лицензий. Компаний может быть две, а может быть и больше", - сказал он.

Напомним, проект лицензионных условий Минифина четко указывает именно на двух владельцев лицензий. Более того, доход от продажи именно двух лицензий заложено в Государственный бюджет-2018 года.

Впрочем, по данным участников лотерейного рынка, вторая лицензия может лишь формально фигурировать в документе Минфина, чтобы не было претензий относительно попытки монополизировать рынок.

"Просто ожидается, что кроме УНЛ на рынок никто больше не сможет просочится, а банкам это просто не нужно", - отметил собеседник УНН.

Об отсутствии интереса к лотереям уже заявили в Нацбанке. Более того заметили, что готовят законодательный запрет банкам заниматься организацией лотерей. Другие же участники рынка ограничены введенными против них санкциями СНБО. Поэтому, по новым (не согласованным) правилами Минфина, они не могут получить лицензию на продолжение работы.

Документ Минфина был опубликован в мае этого года, однако Кабмин не спешит его согласовывать. За это время лицензионные условия раскритиковали Государственное казначейство Украины, Антимонопольный комитет Украины, а также Министерство экономики и торговли. В этих государственных органах считают, что лотерейные инициативы Минфина уничтожат лотерейный рынок в Украине.

В Минфине же продолжают настаивать, что лицензионные условия улучшат ситуацию на рынке, в частности будут ликвидированы незаконные игорные заведения. Однако, стоит заметить, что главного претендента на лицензию Минфина - "Украинскую национальную лотерею" разоблачали именно на организации азартных игр и уклонении от уплаты налогов.

Ранее УНН сообщал, что в этом году Украину посетил мировой эксперт в сфере игорного бизнеса, глава комитета Всемирной лотерейной ассоциации (WLA) по риск-менеджменту и безопасности бизнеса Тьерри Пужоль. По его убеждению, преодолеть нелегальный игорный бизнес в Украине можно только путем внедрения сертифицированного программного обеспечения.

Но, как раз этих стандартов в проекте Минфина не хватает, что, опять же, создает угрозу превращения лотерейных терминалов в "одноруких бандитов". По данным Госказначейства, они "видят" только 10% лотерейного рынка (только тиражные лотереи) - остальные находятся в тени. А по оценке участников рынка, предложенные Минфином лицензионные условия, никоим образом ничего не меняют.