У Мінфіні не змогли назвати претендентів на нові лотерейні ліцензії

У відповідь на запитання журналістів, хто, на думку відомства, може стати другим власником ліцензії, окрім “УНЛ” ( Українська національна лотерея), Марченко не знайшов чіткої відповіді.

“Ми передбачаємо можливість в наступному році доходу від ліцензій. Компаній може бути дві, а може бути і більше”, — сказав він.

Нагадаємо, проект ліцензійних умов Мініфіну чітко вказує саме на двох власників ліцензій. Більше того, дохід від продажу саме двох ліцензій закладено в Державний бюджет-2018 року.

Втім, за даним учасників лотерейного ринку, друга ліцензія може лише формально фігурувати в документі Мінфіну, аби не було претензій щодо спроби монополізувати ринок.

“Просто очікується, що окрім УНЛ на ринок ніхто більше не зможе просочитися, а банкам це просто не потрібно”, — зазначив співрозмовник УНН.

Про відсутність інтересу до лотерей вже заявили в Нацбанку. Більше того зауважили, що готують законодавчу заборону банкам займатися організацією лотерей. Інші ж учасники ринку обмежені введеними проти них санкціями РНБО. Тож, за новими (не погодженими) правилами Мінфіну, вони не можуть отримати ліцензію на продовження роботи.

Документ Мінфіну був опублікований у травні цього року, проте Кабмін не квапиться його погоджувати. За цей час ліцензійні умови розкритикували Державне казначейство України, Антимонопольний комітет України, а також Міністерство економіки та торгівлі. У цих державних органах вважають, що лотерейні ініціативи Мінфіну знищать лотерейний ринок в Україні.

У Мінфіні ж продовжують наполягати, що ліцензійні умови покращать ситуацію на ринку, зокрема будуть ліквідовані незаконні гральні заклади. Однак, варто зауважити, що головного претендента на ліцензію Мінфіну — “Українську національну лотерею” викривали саме на організації азартних ігор та ухилянні від сплати податків.

Раніше УНН повідомляв, що цього року Україну відвідав світовий експерт у сфері грального бізнесу, очільник комітету Всесвітньої лотерейної асоціації (WLA) з ризик-менеджменту та безпеки бізнесу Т’єрі Пужоль. На його переконання, подолати нелегальний гральний бізнес в Україні можна лише шляхом впровадження сертифікованого програмного забезпечення.

Але, як раз цих стандартів в проекті Мінфіну не вистачає, що, знову ж таки, створює загрозу перетворення лотерейних терміналів в “одноруких бандитів”. За даними Держказначейства, вони “бачать” лише 10% лотерейного ринку (лише тиражні лотереї) — решта перебуває у тіні. А за оцінкою учасників ринку, запропоновані Мінфіном ліцензійні умови, жодним чином нічого не змінюють.