В Минфине назвали требования к Службе финрасследований

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 86597 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100062 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100484 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113404 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102348 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105408 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112325 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117180 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Минфине назвали требования к Службе финрасследований

В Минфине назвали требования к Службе финрасследований

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Служба финансовых расследований должна быть полностью самостоятельным компактным органом, наделенным полномочиями оперативно-розыскной деятельности. Об этом сообщил на пресс-конференции советник министра финансов Сергей Коваленко, передает корреспондент УНН.

"Служба финансовых расследований должна быть полностью самостоятельным органом, с небольшим штатом, который будет иметь полномочия оперативно-розыскной деятельности", - отметил он.

По словам С.Коваленко, Минфин настаивает на таких принципиальных требованиях к Службе финансовых расследований:

  • Орган должен сам выполнять все задачи по противодействию экономической преступности.
  • Компактный орган. По подсчетам Минфина, будет достаточно штата в 3,5 тысячи человек.
  • Сосредоточен только на больших правонарушениях.
  • Должен иметь право оперативно-розыскной деятельности.

Напомним, ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что создание Службы финансовых расследований затягивается, а без ее работы ограничивается функционирование всей системы.

Украинские Национальные Новости

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