В Минфине назвали требования к Службе финрасследований
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Служба финансовых расследований должна быть полностью самостоятельным компактным органом, наделенным полномочиями оперативно-розыскной деятельности. Об этом сообщил на пресс-конференции советник министра финансов Сергей Коваленко, передает корреспондент УНН.
"Служба финансовых расследований должна быть полностью самостоятельным органом, с небольшим штатом, который будет иметь полномочия оперативно-розыскной деятельности", - отметил он.
По словам С.Коваленко, Минфин настаивает на таких принципиальных требованиях к Службе финансовых расследований:
-
- Орган должен сам выполнять все задачи по противодействию экономической преступности.
-
- Компактный орган. По подсчетам Минфина, будет достаточно штата в 3,5 тысячи человек.
-
- Сосредоточен только на больших правонарушениях.
-
- Должен иметь право оперативно-розыскной деятельности.
-
Напомним, ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что создание Службы финансовых расследований затягивается, а без ее работы ограничивается функционирование всей системы.