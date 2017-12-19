У Мінфіні назвали вимоги до Служби фінрозслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Служба фінансових розслідувань має бути повністю самостійним компактним органом, наділеним повноваженнями оперативно-розшукової діяльності. Про це повідомив на прес-конференції радник міністра фінансів Сергій Коваленко, передає кореспондент УНН.
"Служба фінансових розслідувань має бути повністю самостійним органом, з невеликим штатом, який матиме повноваження оперативно-розшукової діяльності", - зазначив він.
За словами С.Коваленка, Мінфін наполягає на таких принципових вимогах до Служби фінансових розслідувань:
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- Орган повинен сам виконувати всі завдання з протидії економічній злочинності.
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- Компактний орган. За підрахунками Мінфіну, буде достатньо штату в 3,5 тисячі осіб.
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- Зосереджений лише на великих правопорушеннях.
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- Повинен мати право оперативно-розшукової діяльності.
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Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що створення Служби фінансових розслідувань затягується, а без її роботи обмежується функціонування всієї системи.