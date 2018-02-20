В Минэнергоугля назвали крупнейших должников за электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Наихудшее состояние расчетов за электроэнергию и наибольший прирост задолженности в 2017 году наблюдается у предприятий угольной отрасли. Об этом сообщил во время заседания НКРЭКУ заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, передает УНН.
“Худшее состояние расчетов и наибольший прирост задолженности в 2017 году наблюдается у предприятий угольной отрасли”, — отметил он.
При этом, по его словам, уровень расчетов потребителей с энергопоставщиками по регулируемому тарифу в 2017 году в целом улучшился и составил 98,5% против 96,9% в 2016 году. С учетом этого задолженность приросла на 3 млрд грн.
“Наибольшим должником перед поставщиками остается угольная отрасль — 47,9% от общей задолженности, металлургическая — 24,4% от общей задолженности, химическая — 11,4% и население — 16,3%”, — уточнил он.
Напомним, по состоянию на конец декабря 2017 году, среди всех коммунальных услуг, долг украинцев за газ оказался самым большим — 12,4 млрд грн.