У Міненерговугілля назвали найбільших боржників за електроенергію

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Найгірший стан розрахунків за електроенергію та найбільший приріст заборгованості у 2017 році спостерігається у підприємств вугільної галузі. Про це повідомив під час засідання НКРЕКП заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун, передає УНН.

“Найгірший стан розрахунків та найбільший приріст заборгованості у 2017 році спостерігається у підприємств вугільної галузі”, — зазначив він.

При цьому, за його словами, рівень розрахунків споживачів з енергопостачальниками за регульованим тарифом у 2017 році загалом покращився і склав 98,5% проти 96,9% у 2016 році. З урахуванням цього заборгованість приросла на 3 млрд грн.

“Найбільшим боржником перед постачальниками залишається вугільна галузь — 47,9% від загальної заборгованості, металургійна — 24,4% від загальної заборгованості, хімічна — 11,4% та населення — 16,3%”, — уточнив він.

Нагадаємо, станом на кінець грудня 2017 році, з-посеред усіх комунальних послуг, борг українців за газ виявився найбільшим — 12,4 млрд грн.

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