В Минэнергоугля заявили, что 7 марта завершится кризисная ситуации с газом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение объявить с 7 марта о завершении кризисной ситуации с газоснабжением. Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявский, передает УНН.
"Кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переход в штатный режим работы с 7 марта 2018 года", - написал советник министра.
Напомним, 3 марта Кризисный комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению всех учебных заведений.
Как сообщал УНН, со 2 марта начал действовать Национальный план действий в энергетике.
Ранее в "Газпроме" заявили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.