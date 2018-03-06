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У Міненерговугіллі заявили, що 7 березня завершиться кризова ситуація з газом

У Міненерговугіллі заявили, що 7 березня завершиться кризова ситуація з газом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості ухвалив рішення оголосити з 7 березня про завершення кризової ситуації з газопостачанням. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максима Білявський, передає УНН.

“Кризовий комітет при Міненерговугілля прийняв рішення оголосити про завершення кризової ситуації, перехід в штатний режим роботи з 07 березня 2018 року”, — написав радник міністра.

Нагадаємо, 3 березня Кризовий комітет при Міненерговугілля вирішив зняти обмеження з газопостачання усіх закладів освіти.

Як повідомляв УНН, з 2 березня почав діяти Національний план дій в енергетиці.

Раніше у “Газпромі” заявили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

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