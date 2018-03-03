В Минэнерго заверили, что ситуация с газоснабжением некритична

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58056 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69285 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72194 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105651 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99538 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104276 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111273 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КИЕВ. 3 марта. УНН. Вчера в течение дня снижение давления в газотранспортной системе не произошло. Ситуация некритична. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Наталья Бойко, пишет УНН.

"Вчера в течение дня снижение давления не произошло. Сейчас оно не критично для обеспечения газом украинских потребителей. Украинцы должны оставаться в тепле и комфорте - это приоритет. Но мы подчеркиваем невыполнении россиянами своих обязательств", - сообщила она.

Также заместитель министра прокомментировала действия российской стороны.

"Это очень интересная ситуация, фактически "Газпром" показал, что он не готов выполнять решения европейских арбитров и нарушает контракты. Украина, напротив, является надежным, предсказуемым и законопослушным партнером. Мы последовательными", - считает Бойко.

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Напомним, в "Газпроме" сообщили, что не будет возобновлять поставки газа в Украину с марта.

А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.

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