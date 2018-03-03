В Минэнерго заверили, что ситуация с газоснабжением некритична

"Вчера в течение дня снижение давления не произошло. Сейчас оно не критично для обеспечения газом украинских потребителей. Украинцы должны оставаться в тепле и комфорте - это приоритет. Но мы подчеркиваем невыполнении россиянами своих обязательств", - сообщила она.

Также заместитель министра прокомментировала действия российской стороны.

"Это очень интересная ситуация, фактически "Газпром" показал, что он не готов выполнять решения европейских арбитров и нарушает контракты. Украина, напротив, является надежным, предсказуемым и законопослушным партнером. Мы последовательными", - считает Бойко.

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Напомним, в "Газпроме" сообщили, что не будет возобновлять поставки газа в Украину с марта.

А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.