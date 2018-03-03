У Міненерго запевнили, що ситуація з газопостачанням некритична
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Вчора протягом дня зниження тиску у газотранспортній системі не відбулося. Ситуація некритична. Про це повідомила заступник міністра енергетики України Наталія Бойко, пише УНН.
“Вчора протягом дня зниження тиску не відбулось. Наразі воно не критичне для забезпечення газом українських споживачів. Українці повинні залишатися в теплі і комфорті — це пріоритет. Але ми наголошуємо на невиконанні росіянами своїх зобов’язань”, — повідомила вона.
Також заступник міністра прокоментувала дії російської сторони.
“Це дуже цікава ситуація, фактично „Газпром“ продемонстрував, що він не готовий виконувати рішення європейських арбітрів і порушує контракти. Україна, навпаки, є надійним, передбачуваним і законослухняним партнером. Ми є послідовними”, — вважає Бойко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Нафтогаз” вимагатиме у “Газпрому” компенсувати різницю за поставки дорогого газу з Європи
Нагадаємо, у “Газпромі” повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.