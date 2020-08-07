В Минэнерго посчитали, во сколько обойдется украинцам предложение импортировать электроэнергию из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Импорт электроэнергии из РФ или Беларуси будет экономически целесообразным только тогда, когда в Украине будет дефицит. Сегодня у нас профицит. Об этом в своем видеоблоге заявил советник и. о. министра энергетики Александр Трохимец, передает УНН.
“Минэнерго против того, чтобы была импортирована электрическая энергия в то время, когда есть избыток генерирующих мощностей и производства электроэнергии внутри страны. Каждая гривна, уплаченная за электрическую энергию с РФ или Беларуси стоит 4 грн украинскому бюджету и нашей энергосистеме. С точки зрения отстаивания национальных интересов такая позиция министерства абсолютно нормальная”, — говорит он.
Открытие украинского рынка для импортной электроэнергии убьет украинские энергогенерирующие и угледобывающие предприятия, предупреждает Трохимец.
“Каждый киловатт импортируемой электроэнергии в украинскую энергосистему — это недовыработанная электроэнергия внутри страны и, как следствие простой шахт, недостаточная выработка электроэнергии на АЭС и недополучение средств украинскими энергетиками.
Поэтому надо сначала обеспечить рабочей украинские энергогенерирующие и угледобывающие предприятия. И только потом, в случае недостачи, рассматривать вопрос импорта”, — пояснил советник и.о. министра.
Напомним, Президента Владимира Зеленского заставили оправдываться за открытие импорта из РФ и Беларуси, который инициировал представитель его партии, глава энергетического Комитета ВР Андрей Герус.
Импорт стал возможным осенью 2019 года — после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили “правками Геруса”. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания “Юнайтед Энерджи”, связанная с Игорем Коломойским.
На время карантина импорт было приостановлено. Теперь в ВР решается вопрос запрета или восстановления импорта. За восстановление импорта выступают отдельные представители пропрезидентской партии, в частности Герус.