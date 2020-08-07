У Міненерго порахували, у скільки обійдеться українцям пропозиція імпортувати електроенергію з РФ

"Міненерго проти того, щоб була імпортована електрична енергія в той час, коли є надлишок генеруючих потужностей і виробництва електроенергії всередині країни. Кожна гривня, сплачена за електричну енергію з РФ чи Білорусі коштує 4 грн українському бюджету та нашій енергосистемі. З точки зору відстоювання національних інтересів така позиція міністерства абсолютно нормальна", - каже він.

Відкриття українського ринку для імпортної електроенергії вб'є українські енергогенеруючі і вуглевидобувні підприємства, попереджає Трохимець.

"Кожен кіловат імпортованої електричної енергії до української енергосистеми - це недовироблена електроенергія всередині країни і, як наслідок простій шахт, недостатній виробіток електричної енергії на АЕС і недоотримання коштів українськими енергетиками.

Тому треба спочатку забезпечити робочою українські енергогенеруючі і вуглевидобувні підприємства. І лише потім, у разі недостачі, розглядати питання імпорту", - пояснив радник в.о. міністра.

Нагадаємо, Президента Володимира Зеленського змусили виправдовуватися за відкриття імпорту з РФ та Білорусії, який ініціював представник його партії, Голова енергетичного Комітету ВР Андрій Герус.

Імпорт став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса". Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов’язана з Ігорем Коломойським.

На час карантину імпорт було призупинено. Тепер у ВР вирішується питання заборони або відновлення імпорту. За відновлення імпорту виступають окремі представники пропрезидентської партії, зокрема Герус.