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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80611 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111930 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170269 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125269 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122214 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115434 просмотра

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В Минэкономразвития получили многочисленные жалобы на работу главы Госрезерва В.Мосийчука

В Минэкономразвития получили многочисленные жалобы на работу главы Госрезерва В.Мосийчука

Киев  •  УНН

 • 13347 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. С февраля 2017 Министерством экономического развития и торговли Украины была проведена внеплановая проверка отдельных вопросов деятельности Госрезерва. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в МЭРТ.

Так, в ведомстве отметили, что соответствующая проверка была обусловлена ​​многочисленными обращениями о нарушениях председателем Госрезерва Вадимом Мосийчуком требований законодательства.

"В связи с многочисленными обращениями работников, трудовых коллективов, профсоюзов, руководителей предприятий, учреждений и организаций, входящих в систему государственного резерва, относительно нарушений Председателем Госрезерва Мосийчуком В. требований законодательства, в соответствии с приказом Минэкономразвития от 03.02.2017 № 144, Министерством была проведена внеплановая проверка отдельных вопросов деятельности Госрезерва", - сообщили в МЭРТ.

В ведомстве также отметили, что по результатам проверки комиссией Минэкономразвития, составлен отчет о проведении внеплановой проверки отдельных вопросов деятельности Госрезерва, который содержит данные с ограниченным доступом.

"Попутно отмечаем, что в ближайшее время руководством Министерства будут приняты решения по фактам, установленным в ходе проверок", - заверили в МЭРТ.

Напомним, Председатель Госрезерва В.Мосийчук привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также, НАБУ должен проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку в компании "Трейд Коммодити".

СБУ, тем временем, проверяет загранкомандировки В.Мосийчука.

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