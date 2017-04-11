В Минэкономразвития получили многочисленные жалобы на работу главы Госрезерва В.Мосийчука
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. С февраля 2017 Министерством экономического развития и торговли Украины была проведена внеплановая проверка отдельных вопросов деятельности Госрезерва. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в МЭРТ.
Так, в ведомстве отметили, что соответствующая проверка была обусловлена многочисленными обращениями о нарушениях председателем Госрезерва Вадимом Мосийчуком требований законодательства.
"В связи с многочисленными обращениями работников, трудовых коллективов, профсоюзов, руководителей предприятий, учреждений и организаций, входящих в систему государственного резерва, относительно нарушений Председателем Госрезерва Мосийчуком В. требований законодательства, в соответствии с приказом Минэкономразвития от 03.02.2017 № 144, Министерством была проведена внеплановая проверка отдельных вопросов деятельности Госрезерва", - сообщили в МЭРТ.
В ведомстве также отметили, что по результатам проверки комиссией Минэкономразвития, составлен отчет о проведении внеплановой проверки отдельных вопросов деятельности Госрезерва, который содержит данные с ограниченным доступом.
"Попутно отмечаем, что в ближайшее время руководством Министерства будут приняты решения по фактам, установленным в ходе проверок", - заверили в МЭРТ.
Напомним, Председатель Госрезерва В.Мосийчук привлечен к дисциплинарной ответственности.
Также, НАБУ должен проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку в компании "Трейд Коммодити".
СБУ, тем временем, проверяет загранкомандировки В.Мосийчука.