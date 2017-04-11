У Мінекономрозвитку отримали численні скарги на роботу голови Держрезерву В.Мосійчука
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Із лютого 2017 року Міністерством економічного розвитку та торгівлі України було проведено позапланову перевірку окремих питань діяльності Держрезерву. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у МЕРТ.
Так, у відомстві зазначили, що відповідна перевірка була зумовлена численними зверненнями стосовно порушень головою Держрезерву Вадимом Мосійчуком вимог законодавства.
“У зв’язку з численними зверненнями працівників, трудових колективів, профспілок, керівників підприємств, установ і організацій, що входять до системи державного резерву, стосовно порушень Головою Держрезерву Мосійчуком В. вимог законодавства, відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 03.02.2017 № 144, Міністерством було проведено позапланову перевірку окремих питань діяльності Держрезерву”, — повідомили у МЕРТ.
У відомстві також зазначили, що, за результатами перевірки комісією Мінекономрозвитку, складено звіт про проведення позапланової перевірки окремих питань діяльності Держрезерву, який містить дані з обмеженим доступом.
“Принагідно зазначаємо, що в найближчий час керівництвом Міністерства будуть прийняті рішення щодо фактів, встановлених під час перевірок”, — запевнили у МЕРТ.
Нагадаємо, Голову Держрезерву В.Мосійчука притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Також, НАБУ має перевірити, чи вимагав В.Мосійчук хабар у компанії “Трейд Коммодіті”.
СБУ, тим часом, перевіряє закордонні відрядження В.Мосійчука.