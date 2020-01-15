В Минэкономики рассказали, когда украинская курятина поедет в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Открытие экспорта украинского мяса птицы в КНР находится на завершающем этапе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Там напомнили, что проект Протокола инспекционных и карантинно-санитарных требований к импорту и экспорту мяса птицы между Украиной и КНР были согласованы в конце ноября 2019 года.
Это произошло в рамках визита украинской делегации в город Пекин во главе с заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарасом Качкой, представителями Госпродпотребслужбы и Главного таможенного управления КНР.
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“Сейчас Китайской стороной проводится процедура внутреннего согласования указанного документа и отрабатывается Сторонами технический вопрос дальнейшего процесса обмена подписанными текстами Протокола”, — уточнили в министерстве.
Напомним, по прогнозам международного издания Bloomberg, недостаток мяса в Китае и открытие этого рынка для украинской курятины будет означать большой успех для украинских производителей. В частности это касается крупнейшего производителя и экспортера — компании “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка.
Ранее УНН сообщал, что свой рынок для украинской курятины открыла Эфиопия. В 2018 году то же самое сделали Албания, Гана, Гонконг, Марокко и Тунис, в 2019 году — Япония и Катар. Всего около 80 стран закупают украинскую курятину.
26 ноября прошлого года Европарламент ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украини. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза — до 70 тыс. тонн в год — беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.