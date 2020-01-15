В Минэкономики рассказали, когда украинская курятина поедет в Китай

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 14584 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 24473 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 41766 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 80699 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 142867 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 146759 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 206328 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199374 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 421266 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 231359 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 31489 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 24204 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 29129 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 26004 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 18272 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 174866 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 161730 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 248660 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 421276 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 525787 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 80718 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 53816 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 51999 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 58536 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 88888 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Минэкономики рассказали, когда украинская курятина поедет в Китай

Киев • УНН

 • 23839 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Открытие экспорта украинского мяса птицы в КНР находится на завершающем этапе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В Минэкономики рассказали, когда украинская курятина поедет в Китай

Там напомнили, что проект Протокола инспекционных и карантинно-санитарных требований к импорту и экспорту мяса птицы между Украиной и КНР были согласованы в конце ноября 2019 года.

Это произошло в рамках визита украинской делегации в город Пекин во главе с заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарасом Качкой, представителями Госпродпотребслужбы и Главного таможенного управления КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина попала в ТОП-5 мировых экспортеров курятины — Милованов

“Сейчас Китайской стороной проводится процедура внутреннего согласования указанного документа и отрабатывается Сторонами технический вопрос дальнейшего процесса обмена подписанными текстами Протокола”, — уточнили в министерстве.

Напомним, по прогнозам международного издания Bloomberg, недостаток мяса в Китае и открытие этого рынка для украинской курятины будет означать большой успех для украинских производителей. В частности это касается крупнейшего производителя и экспортера — компании “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка.

Ранее УНН сообщал, что свой рынок для украинской курятины открыла Эфиопия. В 2018 году то же самое сделали Албания, Гана, Гонконг, Марокко и Тунис, в 2019 году — Япония и Катар. Всего около 80 стран закупают украинскую курятину.

26 ноября прошлого года Европарламент ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украини. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза — до 70 тыс. тонн в год — беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46