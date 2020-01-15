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У Мінекономіки розповіли, коли українська курятина поїде у Китай

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Відкриття експорту українського м’яса птиці до Китайської Народної Республіки знаходиться на завершальному етапі. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

У Мінекономіки розповіли, коли українська курятина поїде у Китай

Там нагадали, що проект Протоколу інспекційних і карантинно-санітарних вимог до імпорту та експорту м’яса птиці між Україною та КНР було узгоджено наприкінці листопада 2019 року.

Це сталося у рамках візиту української делегації до міста Пекін на чолі із заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарасом Качкою, представниками Держпродспоживслужби та Головного митного управління КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна потрапила в ТОП-5 світових експортерів курятини — Милованов

“Наразі Китайською стороною проводиться процедура внутрішнього погодження зазначеного документу та відпрацьовується Сторонами технічне питання подальшого процесу обміну підписаними текстами Протоколу”, — уточнили у міністерстві.

Нагадаємо, за прогнозами міжнародного видання Bloomberg, нестача м’яса у Китаї і відкриття цього ринку для української курятини означатиме неабиякий успіх для українських виробників. Зокрема це стосується найбільшого виробника і експортера — компанії “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка.

Раніше УНН повідомляв, що свій ринок для української курятини відкрила Ефіопія. У 2018 році те ж саме зробили Албанія, Гана, Гонконг, Марокко і Туніс, у 2019 році — Японія та Катар. Всього близько 80 країн закуповують українську курятину.

26 листопада минулого року Європарламент ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м’яса птиці з України. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази — до 70 тис. тонн на рік — безмитних квот експорту української курятини і переробленого м’яса курки.

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