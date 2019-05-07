В Минагрополитики прогнозируют увеличение производства молока в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Минагрополитики прогнозируют увеличение производства молока до 1,0% в текущем году. Об этом сообщили в Отделе информационной политики и связей с общественностью Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"За счет бюджетной программы КП КВН 2801540 "Государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)" в 2019 году прогнозируется увеличение производство молока до 1,0%, которое составит в общем объеме 10165,1 тыс. тонн молока" , - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что по данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 01.01.2019, наблюдается рост поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях - на 0,3% (467,9 тыс. гол.).
Согласно данным Госстата, в 2018 году в Украине объем производства молока составил более 10 млн тонн, в 2017 году он составлял 10300000 тонн, что на 1% меньше, чем в 2016 году.
Как сообщал УНН, в течение прошлого года, относительно 2017 года, в Украине сократилось производство молока на 2%.