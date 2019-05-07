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У Мінагрополітики прогнозують збільшення виробництва молока цьогоріч

У Мінагрополітики прогнозують збільшення виробництва молока цьогоріч

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Мінагрополітики прогнозують збільшення виробництва молока до 1,0 % протягом поточного року. Про це повідомили у Відділі інформаційної політики та зв'язків з громадськістю Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідь на інформаційний запит УНН.

"За рахунок бюджетної програми КП КВК 2801540 "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" у 2019 році прогнозується збільшення виробництво молока до 1,0%, яке становитиме в загальному обсязі 10165,1 тис. тонн молока", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що за даними Державної служби статистики України, станом на 01.01.2019, спостерігається ріст поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах – на 0,3% (467,9 тис. гол.).

Згідно з даними Держстату, у 2018 році в Україні обсяг виробництва молока склав понад 10 млн тонн, у 2017 році він становив 10,3 млн тонн, що на 1% менше, ніж у 2016 році.

Як повідомляв УНН, протягом минулого року, відносно 2017 року, в Україні скоротилось виробництво молока на 2%.

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