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В Минагрополитики прогнозируют экспорт зерна на уровне 16 млн тонн

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. В Минагрополитики прогнозируют, что в текущем маркетинговом году экспорт зерна (продовольственного и фуражного) составит 16 млн тонн. Соответствующие данные зафиксированы в Меморандуме о взаимопонимании на 2018/19 МГ министерства и участников зернового рынка, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

В Минагрополитики прогнозируют экспорт зерна на уровне 16 млн тонн

“Сейчас в Меморандуме зафиксирован объем прогнозируемого экспорта пшеницы продовольственных классов на уровне 8 млн тонн, которые включают в себя также экспорт муки в пересчете на зерно и 8 млн тонн фуража”, — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, оба показателя являются не окончательными и могут корректироваться — как в сторону увеличения, так и наоборот, после окончания сбора урожая и уточнения данных о количестве собранного зерна и его качества. Пересмотр показателей планируют провести не позднее сентября 2018 года.

В Минагрополитики обратили внимание на то, что подписание Меморандума позволяет стабилизировать рынок зерна в стране, обеспечить прогнозируемость, ритмичность экспорта и пропорционально распределить нагрузку на инфраструктуру, в частности, железнодорожную.

В этом году, из-за повышенного спроса на продовольственное зерно на внешних рынках, Меморандум также поможет предотвратить дисбаланс на внутреннем рынке продовольственной пшеницы. Поэтому приемлемые балансы экспорта были определены еще до окончания сбора урожая, чтобы заранее дать ориентир участникам рынка — на этапе контрактирования экспортных партий.

Напомним, по состоянию на 8 августа, украинские аграрии уже собрали почти 30,7 млн тонн зерна нового урожая.

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