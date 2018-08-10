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У Мінагрополітики прогнозують експорт зерна на рівні 16 млн тонн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Мінагрополітики прогнозують, що цього маркетингового року експорт зерна (продовольчого та фуражного) складе 16 млн тонн. Відповідні дані зафіксовані у Меморандумі про взаєморозуміння на 2018/19 МР міністерства та учасників зернового ринку, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.

У Мінагрополітики прогнозують експорт зерна на рівні 16 млн тонн

“Наразі у Меморандумі зафіксовано обсяг прогнозованого експорту пшениці продовольчих класів на рівні 8 млн тонн, які включають в себе також експорт борошна в перерахунку на зерно та 8 млн тонн фуражу”, — йдеться у повідомленні.

Як зауважили у міністерстві, обидва показники є не остаточними, та можуть коригуватись — як в сторону збільшення, так і навпаки, після закінчення збирання врожаю та уточнення даних щодо кількості зібраного зерна та його якості. Перегляд показників планується здійснити не пізніше вересня 2018 року.

У Мінагрополітики звернули увагу на те, що підписання Меморандуму дозволяє стабілізувати ринок зерна в країні, забезпечити прогнозованість, ритмічність експорту та пропорційно розподілити навантаження на інфраструктуру, зокрема, залізничну.

Цього року через підвищений попит на продовольче зерно на зовнішніх ринках, Меморандум також допоможе запобігти дисбалансу на внутрішньому ринку продовольчої пшениці. Тому прийнятні баланси експорту були визначені ще до закінчення збору врожаю, щоб заздалегідь дати орієнтир учасникам ринку — на етапі контрактування експортних партій.

Нагадаємо, станом на 8 серпня, українські аграрії вже зібрали майже 30,7 млн тонн зерна нового врожаю.

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