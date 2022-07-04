В Минагрополитики не прогнозируют дефицита фруктов и овощей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Украине не будет дефицита фруктов и овощей из-за временного захвата российскими оккупантами южных регионов. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, информирует УНН.
Детали
Как отметили, в этом году в Херсонской области под овощными культурами было засеяно 40 тыс. га земли, что составляет примерно 15% к урожаю овощей по Украине. Благодаря пяти областям центральной Украины, где производство этих продуктов превышает в 2-3 раза по сравнению с другими не захваченными регионами, выйдет урожай на уровне 34,22% к сбору по Украине.
"В этом году некоторые области, учитывая ситуацию, увеличили площади посадки овощей "борщевого набора", чтобы перекрыть их нехватку из-за временной оккупации южных областей и боевых действий на территории Украины", – отметил директор департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.
По его словам, плодово-ягодных культур в Украине всегда было перепроизводство. Поэтому Винницкая, Черновицкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Львовская и Полтавская области, которые являются крупнейшими производителями плодово-ягодных, вполне смогут обеспечить потребности украинцев. Что касается арбузов, ситуация сложнее, но урожай из центральной и частично южной Украины несколько компенсирует нехватку.
"Из-за временной оккупации южных территорий украинцы действительно могут почувствовать ограниченное предложение ранних овощей и фруктов, но не надолго, по мере созревания этих культур в центральной, западной, северной Украине и от украинских тепличных хозяйств с задержкой две-три недели этот вопрос будет решен", – отметил Виштак.
Цены на овощи, фрукты и ягоды больше зависят от изменения логистических маршрутов и стоимости горючего, подытожил директор департамента.
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