У Мінагрополітики не прогнозують дефіциту фруктів та овочів

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Як зазначили, цього року в Херсонській області під овочевими культурами було засіяно 40 тис. га землі, що становить приблизно 15% до врожаю овочів по Україні.

Завдяки п'яти областям центральної України, де виробництво цих продуктів перевищує в 2-3 рази порівняно з іншими незахопленими регіонами, загалом вийде врожай на рівні 34,22% до збору по Україні.

"Цього року деякі області, зважаючи на ситуацію, збільшили площі посадки овочів "борщового набору", щоб перекрити їх нестачу через тимчасову окупацію південних областей та бойові дії на території України", – зазначив директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

За його словами, плодово-ягідних культур в Україні завжди було перевиробництво. Тому Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська області, які є найбільшими виробниками плодово-ягідних, цілком зможуть забезпечити потреби українців. Щодо кавунів ситуація складніша, але врожай з центральної та частково південної України дещо компенсує брак.

"Через тимчасову окупацію південних територій українці дійсно можуть відчути обмежену пропозицію ранніх овочів та фруктів, але не надовго, по мірі дозрівання цих культур у центральній, західній, північній Україні та від українських тепличних господарств із затримкою два-три тижні це питання буде вирішено", – зауважив Віштак.

Ціни на овочі, фрукти і ягоди наразі більше залежать від зміни логістичних маршрутів і вартості пального, підсумував директор департаменту.

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