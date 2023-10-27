В Military Media Center рассказали, на что способны бронированные машины Cougar
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Медийная площадка сил обороны Military Media Center рассказала о характеристиках американских бронированных машин Cougar, пишет УНН.
Детали
Cougar это семейство многоцелевых бронированных машин класса MRAP, производившихся Force protection Inc. Машины предназначены для патрулирования, проведения разведки, обеспечения связи и управления, а также перевозки личного состава.
Защита
Бронирование Cougar обеспечивает круговую защиту по корпусу от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. Защиту машины можно повышать установкой дополнительной брони способной держать бронебойный калибр 12,7 мм.
Благодаря V-образной конструкции, машина выдерживает детонацию 13 кг тротилового заряда под передней и задней осями и 7 кг заряда под центром шасси. Также предусмотрена баллистическая защита радиатора, шин, аккумуляторного отсека, топливных баков, двигателя и трансмиссии. Кроме этого, каждое сиденье оснащено 4-х точечными ремнями безопасности, что повышает безопасность экипажа при нештатных ситуациях.
Машина также имеет систему защиты от оружия массового поражения (NBC).
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Вооружение
На крыше Cougar предусмотрена открытая турель с круговой защитой бронированными листами, обеспечивающими защиту от легкого стрелкового оружия. Турель оснащаются одним пулемётом калибра 7,62/12,7 мм или 40 мм гранатомётом MK19. Опционально на машину может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль.
Мобильность
Cougar оснащен дизельным двигателем Caterpillar C-7 мощностью 300 л.с., который позволяет разгонять 15-ти тонную машину до 105 км/ч по шоссе. Запас хода — 675 км. Типичный рабочий экипаж состоит из водителя и командира. Предусмотрены дополнительные 4 места для десанта, в том числе наводчика.
Напомним
США объявили о предоставлении Украине таких 37-ми машин еще в декабре 2022 года. Первые машины в версии 4×4 поступили в распоряжение ДШВ ВСУ в марте 2023 года.