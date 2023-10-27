У Military Media Center розповіли, на що здатні броньовані машини Cougar
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Медійний майданчик сил оборони Military Media Center розповів про характеристики американських броньованих машин Cougar, пише УНН.
Деталі
Cougar це сімейство багатоцільових броньованих машин класу MRAP, що виготовлялися Force protection Inc. Машини призначені для патрулювання, проведення розвідки, забезпечення зв’язку та управління, а також перевезення особового складу.
Захист
Бронювання Cougar забезпечує круговий захист по корпусу від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. Захист машини можна підвищувати встановленням додаткової броні здатної тримати бронебійний калібр 12,7 мм.
Завдяки V-подібній конструкції, машина витримує детонацію 13 кг тротилового заряду під передньою та задньою осями та 7 кг заряду під центром шасі. Також передбачений балістичний захист радіатора, шин, акумуляторного відсіку, паливних баків, двигуна та трансмісії. Крім цього, кожне сидіння оснащене 4-ох точковими ременями безпеки, що підвищує безпеку екіпажу при нештатних ситуаціях.
Машина також має систему захисту від зброї масового ураження (NBC).
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Озброєння
На даху Cougar передбачена відкрита турель з круговим захистом броньованими листами, що забезпечують захист від легкої стрілецької зброї. Турель оснащуються одним кулеметом калібру 7,62/12,7 мм або 40 мм гранатометом MK19. Опціонально на машину може встановлюватися дистанційно керований бойовий модуль.
Мобільність
Cougar оснащений дизельним двигуном Caterpillar C-7 потужністю 300 к.с., який дозволяє розганяти 15-ти тонну машину до 105 км/г по шосе. Запас ходу — 675 км. Типовий робочий екіпаж складається з водія та командира. Передбачені додаткові 4 місця для десанту, в тому числі навідника.
Нагадаємо
США оголосили про надання Україні таких 37-ми машин ще у грудні 2022 року. Перші машини у версії 4×4 надійшли у розпорядження ДШВ ЗСУ у березні 2023 року.