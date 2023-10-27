У Military Media Center розповіли, на що здатні броньовані машини Cougar

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 14732 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 84893 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 161121 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 161668 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 131409 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135478 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86844 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93690 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99307 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89905 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10391 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 11521 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 11554 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 11196 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 9352 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 161669 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 227699 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 376573 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 313014 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420842 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10584 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16099 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32822 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29514 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 131409 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Military Media Center розповіли, на що здатні броньовані машини Cougar

Київ • УНН

 • 88977 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Медійний майданчик сил оборони Military Media Center розповів про характеристики американських броньованих машин Cougar, пише УНН.

У Military Media Center розповіли, на що здатні броньовані машини Cougar

Деталі

Cougar це сімейство багатоцільових броньованих машин класу MRAP, що виготовлялися Force protection Inc. Машини призначені для патрулювання, проведення розвідки, забезпечення зв’язку та управління, а також перевезення особового складу.

Захист

Бронювання Cougar забезпечує круговий захист по корпусу від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. Захист машини можна підвищувати встановленням додаткової броні здатної тримати бронебійний калібр 12,7 мм.

Завдяки V-подібній конструкції, машина витримує детонацію 13 кг тротилового заряду під передньою та задньою осями та 7 кг заряду під центром шасі. Також передбачений балістичний захист радіатора, шин, акумуляторного відсіку, паливних баків, двигуна та трансмісії. Крім цього, кожне сидіння оснащене 4-ох точковими ременями безпеки, що підвищує безпеку екіпажу при нештатних ситуаціях.

Машина також має систему захисту від зброї масового ураження (NBC).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Military Media Center розповіли, на що спроможні броньовані машини VAB

Озброєння

На даху Cougar передбачена відкрита турель з круговим захистом броньованими листами, що забезпечують захист від легкої стрілецької зброї. Турель оснащуються одним кулеметом калібру 7,62/12,7 мм або 40 мм гранатометом MK19. Опціонально на машину може встановлюватися дистанційно керований бойовий модуль.

Мобільність

Cougar оснащений дизельним двигуном Caterpillar C-7 потужністю 300 к.с., який дозволяє розганяти 15-ти тонну машину до 105 км/г по шосе. Запас ходу — 675 км. Типовий робочий екіпаж складається з водія та командира. Передбачені додаткові 4 місця для десанту, в тому числі навідника.

Нагадаємо

США оголосили про надання Україні таких 37-ми машин ще у грудні 2022 року. Перші машини у версії 4×4 надійшли у розпорядження ДШВ ЗСУ у березні 2023 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаТехнології
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37