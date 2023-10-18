У Military Media Center розповіли, на що спроможні броньовані машини VAB
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center розповів про характеристики французьких броньованих машин переднього краю VAB, пише УНН.
Деталі
VAB – французький бронетранспортер, розроблений GIAT Industries та виготовляється Renault Trucks Defense (зараз - Arquus). Машина призначена для транспортування і вогневої підтримки особового складу. Сімейство VAB включає командні, розвідувальні, санітарні та мінометні машини.
Франція оголосила про надання Україні БТР VAB у червні 2022 року, а вже в кінці липня того року машина почала використовуватись підрозділами ЗСУ.
Захист
Машина захищена сталевою бронею, здатною протистояти кулям калібру 7,62 мм та осколкам артилерійських снарядів. Нові версії мають композитну броню MEXAS і протимінним захистом. Бронетранспортер оснащується фільтровентиляційною установкою, опалювальною системою та системою захисту від зброї масового ураження, додатковим бронюванням, приладами нічного бачення та системою централізованого підкачування шин.
Озброєння
Базова комплектація БТР оснащується 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом. На турелі, встановленій у передній частині корпусу праворуч над місцем командира, змонтований прикритий бронещитом кулемет. Машина може виступати платформою для інших видів озброєння, в тому числі протитанкових комплексів, міномету або 20 мм автоматичних гармат.
Мобільність
Машина оснащена двигуном Renault MIDS 062045, який має потужність 320 к.с. Він дозволяє 13,8 тонному бронетранспортеру розвивати максимальну швидкість 110 км/год на дорозі. VAB має запас ходу 1200 км. VAB є плавучою бронемашиною. Пересування на плаву здійснюється за допомогою двох керованих водометів, встановлених з кожного боку в кормі корпусу. Максимальна швидкість при цьому становить 8 км/год. В десантному відділенні VAB можуть розміститися до 10 осіб, без урахування екіпажу — механіка-водія та командира.
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