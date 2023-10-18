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В Military Media Center рассказали, на что способны бронированные машины VAB

Киев • УНН

 • 200521 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Медийная площадка Сил обороны Military Media Center рассказала о характеристиках французских бронированных машин переднего края VAB, пишет УНН.

В Military Media Center рассказали, на что способны бронированные машины VAB

Детали

VAB – французский бронетранспортёр, разработанный GIAT Industries и изготавливаемый Renault Trucks Defense (сейчас - Arquus). Машина предназначена для транспортировки и огневой поддержки личного состава. Семейство VAB включает командные, разведывательные, санитарные и минометные машины.

Франция объявила о предоставлении Украине БТР VAB в июне 2022 года, а уже в конце июля того года машина начала использоваться подразделениями ВСУ.

Защита

Машина защищена стальной броней, способной противостоять пулям калибра 7,62 мм и осколкам артиллерийских снарядов. Новые версии имеют композитную броню MEXAS и противоминную защиту. Бронетранспортер оснащается фильтровентиляционной установкой, отопительной системой и системой защиты от оружия массового поражения, дополнительным бронированием, приборами ночного видения и системой централизованной подкачки шин.

Вооружение

Базовая комплектация БТР оснащается 7,62-мм или 12,7-мм пулемётом. На турели, установленной в передней части корпуса справа над местом командира, смонтирован прикрытый бронещитом пулемёт. Машина может выступать платформой для других видов вооружения, в том числе противотанковых комплексов, миномета или 20 мм автоматических пушек.

Мобильность

Машина оснащена двигателем Renault MIDS 062045, который имеет мощность 320 л.с. Он позволяет 13,8 тонному бронетранспортеру развивать максимальную скорость 110 км/ч на дороге. VAB имеет запас хода 1200 км. VAB является плавучей бронемашиной. Передвижение на плаву осуществляется с помощью двух управляемых водометов, установленных с каждой стороны в корме корпуса. Максимальная скорость при этом составляет 8 км/ч. В десантном отделении VAB могут разместиться до 10 человек, без учета экипажа — механика-водителя и командира.

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