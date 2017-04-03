В Николаевской ОГА посоветовали не расценивать Facebook-страницу губернатора А.Савченко как источник информации

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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Киев  •  УНН

 • 10669 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сообщение в социальных сетях не имеют статуса официальных. Так в Николаевской областной государственной администрации прокомментировали пост губернатора Алексея Савченко в Facebook, через который было распространено вероятно ложную информацию об операторе государственных лотерей “М.С.Л.”, сообщает УНН.

В частности, в ведомстве отметили, что официальной информации о неправомерной деятельности компании “М.С.Л.” у них нет.

Напомним, губернатор Николаевской области Алексей Савченко на своей странице в Facebook обнародовал информацию о том, что якобы сотрудник оператора государственных лотерей “М.С.Л.” предлагал взятку местному правоохранителю.

Однако, в “М.С.Л.” эту информацию категорически опровергли, заявив, что:

— ни один сотрудник компании не был в командировке в Николаеве в то время;
— ни одного сотрудника компании не было задержано в Николаеве;
— никаких официальных обращений в компанию по вышеупомянутому инциденту со стороны правоохранительных органов не было получено.

Стоит заметить, что ни один уполномоченный орган местной власти так и не смог подтвердить УНН информацию, опубликованную А.Савченко.

Советник А.Савченко Татьяна Мазниченко допустила, что информацию в таком виде предоставили в полиции, однако комментировать в целом ситуацию отказалась.

В пресс-службе полиции, в свою очередь, отметили, что не владеют озвученной А.Савченко информацией, и посоветовали обратиться в прокуратуру, поскольку это их компетенция.

В прокуратуре же заявили, что информацию о взятке давала полиция, и больше они ничего не знают. На вопрос УНН, где находится уголовное производство якобы по факту дачи взятки полицейскому от имени “М.С.Л.”, в пресс-службе прокуратуры ответили, что не знают.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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